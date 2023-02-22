Автоэксперт объяснил отзыв документов у ввезенных из-за рубежа машин Автоэксперт Кадаков: у ввезенных из-за рубежа авто отзывают документы из-за их неправильного оформления

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Отзыв документов у ввезенных из-за рубежа по параллельному импорту автомобилей на самом деле связан с неправильным оформлением свидетельств безопасности конструкций транспортных средств (СБКТС), рассказал «Радио 1» автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, проблема заключается в недобросовестной работе лабораторий, выдающих документы. Специалист пояснил, что они работают с нарушениями действующих норм.

Дело в том, что некоторые сертифицированные лаборатории, которые оформляют СБКТС, действуют или в обход установленных норм с большими нарушениями, или не проводят реальные проверки, а осуществляют определенные потасовки с этими бланками, — отметил Кадаков.

Автоэксперт уточнил, что Росстандарт регулирует процесс выдачи СБКТС и может аннулировать неправильно оформленные документы в качестве примитивной меры для лабораторий, которые нарушают установленный порядок. При этом в итоге страдают покупатели, чьи машины из-за действий надзорного органа перестают считаться зарегистрированными. Водителям этих авто придется получить СБКТС еще раз, отметил Кадаков.

Правительство России ранее подготовило новую редакцию перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобилей. Она позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой, нештатными газоразрядными лампами в фарах.