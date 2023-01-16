Стала известна сумма штрафа за использование шин не по сезону В ГИБДД подготовили новый перечень неисправностей авто, который вводит штрафы за использование шин не по сезону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф размером в 500 рублей будет предусмотрен для тех водителей, которые используют шины не в соответствии с сезоном, согласно новому проекту постановления правительства РФ с новым перечнем неисправностей транспортных средств от ГИБДД, на который ссылается «Коммерсант». С декабря по февраль водителям легковых авто запретят ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. Регионы смогут изменять сезонные диапазоны в зависимости от своего климата.

Незакрытым оказался вопрос о том, что делать с шинами владельцам авто, перемещающимся зимой между северными и южными регионами.

Кроме того, по обновленному перечню инспекторы смогут штрафовать автомобилистов за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой и за использование в фарах ламп, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Некоторые используют более яркие лампы, которые слепят участников встречного движения.

Перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, тормозных трубопроводов и шлангов тоже будут считаться нарушением.

Сопредседатель рабочей группы «Автомобильный транспорт» Юрий Свешников отметил, что для разработки новых правил привлекались эксперты ГУП «Мосгортранс» и ассоциации грузоперевозчиков АСМАП.

Ранее в ГИБДД напомнили, что использование мобильного телефона за рулем наказывается штрафом в размере 1,5 тысяч рублей.