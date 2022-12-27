В России продажи смартфонов снизились на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи смартфонов в России в этом году составили около 24 млн единиц. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков Mobile Research Group и «М.Видео — Эльдорадо».

Согласно вышеприведенным данным, рынок смартфонов в стране сократился впервые с 2015 года, когда покупательская активность снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014 года и ажиотажного инвестиционного спроса на электронику. В связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран, укрепили свои позиции на российском рынке китайские бренды.

По словам директора по продажам «Мегафона» Давида Борзилова, в прошлом году их доля в рознице составляла 46%, сейчас она достигла 80%.

В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста продаж китайских смартфонов, — добавил Борзилов.

Эксперты считают, что в следующем году продажи смартфонов в России, скорее всего, будут такими же. Более серьезно обвалиться рынку не дали ценовые войны между китайскими вендорами, это в первую очередь Realme и Tecno.

Ранее сообщалось, что компания Apple не позволила адаптировать свои телефоны под российские сети связи. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на телефонах линейки iPhone 14.