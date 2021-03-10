В России придумали как пополнить бюджет за счёт блогеров

В поиске дополнительных источников доходов власти предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров. Он затронет такие иностранные платформы как YouTube TikTok, Instagram и другие. У экспертов инициатива Минцифры вызывает ряд вопросов, ответ на которые, возможно, в ближайшее время найден не будет. NEWS.ru выяснил, почему собрать налоги с блогеров в данном случае будет непросто.

Для многих россиян (как, впрочем, и не россиян) глобальная сеть становится идеальной стартовой площадкой для получения дополнительного заработка. Значительный процент пользователей сети стремится создать прочную материальную основу на блогинге. И у кого-то это совсем неплохо получается.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Причём главным источником прибыли на авторских ресурсах сегодня является реклама. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности, через социальные сети.

Власти решили, нечего добру пропадать, и предложили обязать интернет-платформы уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Как пишут «Ведомости», новое предложение Минцифры сформулировано в плане развития отрасли информационных технологий в стране.

Проект закона предполагается подготовить к середине этого года. Сама инициатива включена в перечень мер по поддержке российской IT-индустрии. Она коснётся таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

Сумма, которую планируют получить с блогеров, не указана. Однако чиновники рассчитывают, что благодаря закону доходы бюджета от деятельности блогеров вырастут.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет добиться компенсации налогового маневра для IT-платформ, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Бюджет сейчас пополняется всеми доступными способами, от легализации рынка аренды жилья до законопроектов, подобных этому. С одной стороны, налоги действительно должны уплачиваться, с другой — это начинает становиться похожим на панику, — рассуждает эксперт.

Начиная с 2021 года ставки налога на прибыль для IT-компаний снизили с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% до 7,6%, напоминает завкафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская. В результате российский бюджет лишится примерно 40 млрд рублей.

Исполнителями проекта «налога на российских блогеров» назначат Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС). Им ещё предстоит придумать методы отслеживания получателей доходов от рекламы в соцсетях. Дело в том, что не все площадки позволяют узнать владельцев аккаунтов. Возникает загвоздка: непонятно, с кого собирать налог. При этом специалисты указывают, что у иностранных компаний зачастую нет представительства в России, по этой причине от них не добились выполнения и ранее принятых законов.

По словам Кричевского, инициатива в целом смотрится довольно странно.

За рекламу платят рекламодатели, и платят они, как правило, напрямую блогерам, а не платформе. Оплата рекламы на платформе — это чуть другая история, и непосредственно блогеров она не касается, потому что это контекстная реклама, которая формируется исходя из запросов конкретного человека, «серфящего» соцсеть. Единственное, чего реально можно добиться — обложить налогом каналы на Youtube, которые монетизируются, то есть платформа платит им за просмотры. Но тогда нужно избежать двойного налогообложения, а как это сделать — вопрос уже к ФНС и Минцифры. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономисты напоминают: блогеры и так платят налоги, многие регистрируются как самозанятые, ИП, ООО с упрощённым налогообложением. Они платят налоги с доходов от рекламы, которую напрямую заказывает рекламодатель. Доходы от просмотров контента на платформах зачастую равны нулю — многие соцсети за это просто не платят, в отличие от того же YouTube, если подключена монетизация, указывает Алексей Кричевский. Эксперт делает вывод, что основательно пополнить бюджет с помощью нового налога всё равно не получится, большая часть налоговых выплат идёт непосредственно от самих блогеров.

Для того, чтобы предлагаемые нормы работали, необходимо внести серьёзные поправки в Налоговый кодекс, считает Мария Петровская. Однако при внесении таких поправок о переводах иностранных компаний на расчётные счета граждан РФ получателям дохода, по всей видимости, придётся отчитываться самостоятельно.

В любом случае правильно оценить налоговую базу будет очень сложно, так как число блогеров очень велико, и сумму платежей налоговому агенту нужно будет контролировать по каждому плательщику. Для осуществления данного проекта необходимо разработать информационное обеспечение для оформления расчёта налога и перечисления в бюджет, учитывая, что не все иностранные компании имеют в РФ полноценные представительства. Мария Петровская завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН

По словам Петровской, непонятно, как будет выглядеть сам процесс отслеживания платежей. Более того, существуют риски, что поступление дохода из-за границы, вне зависимости от его размера, может быть признано подозрительным, что повлечёт за собой блокировку счёта адресата платежа.

Основатель и партнёр юридической компании Сергей Соловьёв разделяет желание Минцифры монетизировать денежные потоки, идущие от рекламодателей к блогерам.

В данном случае пользователи фактически являются предпринимателями без образования юрлица, они извлекают систематическую прибыль из определённого вида деятельности, используя конкретный ресурс, а также свои знания, навыки, контент и т.д. Сергей Соловьёв основатель и партнёр юридической компании, руководитель направления «Защита бизнеса» основатель и партнёр юридической компании, руководитель направления «Защита бизнеса»

Другой вопрос, что отследить, сколько блогер получает непосредственно от рекламодателей, государство не сможет. Можно обязать блогеров регистрироваться, открывать единый счёт, на который будут поступать все денежные средства, но в нынешних реалиях это достаточно проблематично, заключает Соловьёв.