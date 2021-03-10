В России придумали как пополнить бюджет за счёт блогеров

В поиске дополнительных источников доходов власти предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров. Он затронет такие иностранные платформы как YouTube TikTok, Instagram и другие. У экспертов инициатива Минцифры вызывает ряд вопросов, ответ на которые, возможно, в ближайшее время найден не будет. NEWS.ru выяснил, почему собрать налоги с блогеров в данном случае будет непросто.
Для многих россиян (как, впрочем, и не россиян) глобальная сеть становится идеальной стартовой площадкой для получения дополнительного заработка. Значительный процент пользователей сети стремится создать прочную материальную основу на блогинге. И у кого-то это совсем неплохо получается.
По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Причём главным источником прибыли на авторских ресурсах сегодня является реклама. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности, через социальные сети.
Власти решили, нечего добру пропадать, и предложили обязать интернет-платформы уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Как пишут «Ведомости», новое предложение Минцифры сформулировано в плане развития отрасли информационных технологий в стране.
Проект закона предполагается подготовить к середине этого года. Сама инициатива включена в перечень мер по поддержке российской IT-индустрии. Она коснётся таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.
Сумма, которую планируют получить с блогеров, не указана. Однако чиновники рассчитывают, что благодаря закону доходы бюджета от деятельности блогеров вырастут.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет добиться компенсации налогового маневра для IT-платформ, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Бюджет сейчас пополняется всеми доступными способами, от легализации рынка аренды жилья до законопроектов, подобных этому. С одной стороны, налоги действительно должны уплачиваться, с другой — это начинает становиться похожим на панику, — рассуждает эксперт.
Начиная с 2021 года ставки налога на прибыль для IT-компаний снизили с 20% до 3%, а страховые взносы с 14% до 7,6%, напоминает завкафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская. В результате российский бюджет лишится примерно 40 млрд рублей.
Исполнителями проекта «налога на российских блогеров» назначат Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС). Им ещё предстоит придумать методы отслеживания получателей доходов от рекламы в соцсетях. Дело в том, что не все площадки позволяют узнать владельцев аккаунтов. Возникает загвоздка: непонятно, с кого собирать налог. При этом специалисты указывают, что у иностранных компаний зачастую нет представительства в России, по этой причине от них не добились выполнения и ранее принятых законов.
По словам Кричевского, инициатива в целом смотрится довольно странно.
За рекламу платят рекламодатели, и платят они, как правило, напрямую блогерам, а не платформе. Оплата рекламы на платформе — это чуть другая история, и непосредственно блогеров она не касается, потому что это контекстная реклама, которая формируется исходя из запросов конкретного человека, «серфящего» соцсеть. Единственное, чего реально можно добиться — обложить налогом каналы на Youtube, которые монетизируются, то есть платформа платит им за просмотры. Но тогда нужно избежать двойного налогообложения, а как это сделать — вопрос уже к ФНС и Минцифры.
Экономисты напоминают: блогеры и так платят налоги, многие регистрируются как самозанятые, ИП, ООО с упрощённым налогообложением. Они платят налоги с доходов от рекламы, которую напрямую заказывает рекламодатель. Доходы от просмотров контента на платформах зачастую равны нулю — многие соцсети за это просто не платят, в отличие от того же YouTube, если подключена монетизация, указывает Алексей Кричевский. Эксперт делает вывод, что основательно пополнить бюджет с помощью нового налога всё равно не получится, большая часть налоговых выплат идёт непосредственно от самих блогеров.
Для того, чтобы предлагаемые нормы работали, необходимо внести серьёзные поправки в Налоговый кодекс, считает Мария Петровская. Однако при внесении таких поправок о переводах иностранных компаний на расчётные счета граждан РФ получателям дохода, по всей видимости, придётся отчитываться самостоятельно.
В любом случае правильно оценить налоговую базу будет очень сложно, так как число блогеров очень велико, и сумму платежей налоговому агенту нужно будет контролировать по каждому плательщику. Для осуществления данного проекта необходимо разработать информационное обеспечение для оформления расчёта налога и перечисления в бюджет, учитывая, что не все иностранные компании имеют в РФ полноценные представительства.
По словам Петровской, непонятно, как будет выглядеть сам процесс отслеживания платежей. Более того, существуют риски, что поступление дохода из-за границы, вне зависимости от его размера, может быть признано подозрительным, что повлечёт за собой блокировку счёта адресата платежа.
Основатель и партнёр юридической компании Сергей Соловьёв разделяет желание Минцифры монетизировать денежные потоки, идущие от рекламодателей к блогерам.
В данном случае пользователи фактически являются предпринимателями без образования юрлица, они извлекают систематическую прибыль из определённого вида деятельности, используя конкретный ресурс, а также свои знания, навыки, контент и т.д.
Другой вопрос, что отследить, сколько блогер получает непосредственно от рекламодателей, государство не сможет. Можно обязать блогеров регистрироваться, открывать единый счёт, на который будут поступать все денежные средства, но в нынешних реалиях это достаточно проблематично, заключает Соловьёв.