В России предложили вернуть трудоустройство по распределению Депутат Алёхин предложил вернуть устройство на работу для выпускников вузов по распределению

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин заявил, что в России нужно вернуть трудоустройство по распределению по окончании вузов. В первую очередь, считает депутат, это требуется во всём, что связано с оборонным комплексом, пишет URA.RU.

Всё, что связано непосредственно с производством, с дорогами, с мостами, с метро, с оборонным комплексом. Это делать необходимо. Юристы, экономисты — потихоньку этот тренд отходит. Они, конечно, необходимы, готовить их надо, но не столько, сколько в 1990-е годы, — убеждён парламентарий.

По мнению Алёхина, при нынешнем санкционном давлении это решение будет правильным и к этому надо возвращаться, хотя это мало кому нравилось в советское время.

Я помню, как нам это не нравилось, но тогда на каждом заборе было написано: «требуется» и устроиться было не проблемой. Распределение было чётким — три года обязан отработать после окончания высшего учебного заведения или после среднего специального учебного заведения. Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать, — аргументировал депутат.

Также Алёхин считает, что нужно вернуться к пятилетнему обучению в вузах. По его мнению, если молодой человек не работает по специальности, то все его полученные в вузе знания теряются. В этом случае выпускник деквалифицируется и «работает кем попало».

Он ищет другую работу, хотя государство его готовило к другим должностям, — добавил политик.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак заявил, что создание условий в России для эффективного импортозамещения на фоне ухода зарубежных компаний из страны потребует развития множества отраслей, поэтому проблем с трудоустройством возникнуть не должно. По его мнению, рост спроса на рабочую силу произойдёт уже в краткосрочной перспективе.