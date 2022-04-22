В России обсудят использование средств Фонда национального благосостояния
Депутат Аксаков заявил о желании обсудить использование средств ФНБ
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:15, 22 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о желании обсудить с Центробанком и членами правительства варианты использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С регулятором этот вопрос уже поднимался, но к решению ещё не пришли, рассказал он «Царьграду». Например, парламентарии предлагают использовать сверхдоходы фонда для покупки заводов и технологий.
Позиция Центробанка по этим предложениям очень осторожная. Позиция правительства менее осторожная. А у депутатов — более настойчивая. Но я думаю, мы найдём компромиссы, благодаря которым ЦБ всё же решит поддержать такую экономическую перестройку, — сказал Аксаков.
Он считает, что после переназначения Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ политика регулятора несколько изменится.
21 апреля Эльвиру Набиуллину переизбрали председателем Банка России на пять лет. Её кандидатура была внесена на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным в марте. Первый раз срок её полномочий составил четыре года, а затем, в 2017 году, был продлён на пять лет. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать пост главы ЦБ более трёх сроков подряд.