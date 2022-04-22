В России обсудят использование средств Фонда национального благосостояния

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд на восстановление страны. Как он сообщил на своей странице в соцсети Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), с соответствующей просьбой он обратился во Всемирный банк накануне во время министерского круглого стола.

Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить государство, — написал он. Ранее президент Украины заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц,...