В России лимит страхования вкладов поднимут до 2 млн рублей

Правительство России планирует поднять максимальный размер застрахованных вкладов с 1,4 до 2 млн рублей. Закон с такой нормой может быть принят уже до 4 апреля текущего года, пишут «Известия».

Ответственными за проработку этой программы являются Минфин и Центробанк. Инициатива нашла поддержку в ряде банков. Увеличение лимита страхования вкладов поможет привлечь дополнительные средства населения. К тому же, россияне будут уверены в получении не только самой исходной суммы, но и процентов по ней. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Как считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, дополнительно привлечённые в банк деньги можно будет использовать для кредитования бизнеса. Это, в свою очередь, обеспечит рост экономики. В последний раз страховую сумму по вкладам увеличивали в декабре 2014 года.

Ранее финансовый консультант Алёна Никитина заявила, что акции, облигации и депозитные вклады в банках сейчас дают очень неплохой доход, к тому же это один из самых надёжных способов заработать или сохранить свои деньги. Она также посоветовала обратить внимание на дальнейшие действия властей РФ и Центробанка.