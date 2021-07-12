Россиянам рассказали, куда безопасно вложить деньги в 2022 году

Акции, облигации и депозитные вклады в банках сейчас дают очень неплохой доход, к тому же это один из самых надёжных способов заработать или сохранить свои деньги, считает финансовый консультант Алёна Никитина. В беседе с «ФедералПресс» она также посоветовала обратить внимание на дальнейшие действия властей РФ и Центробанка.

Есть инструменты, которые дают постоянный доход, гарантированный, которые долго вырастают. Это акции, облигации, депозиты, опять же, те же банковские, которые сейчас дают очень хороший доход, и они сейчас более привлекательны, чтобы сохранить деньги, — заверила Никитина.

Она уточнила, что наиболее надёжным способом заработка сейчас являются депозитные вклады. Так же надёжно можно инвестировать в недвижимость, заверила Никитина. При этом она подчеркнула, что дефолта в России не будет.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута заявила, что в случае дефолта в России упадут реальные доходы населения. Кроме того, гражданам может стать недоступна купля-продажа валюты, считает она.