В России 38% работодателей готовы увеличить штат работников в 2023 году

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России 38% работодателей готовы увеличить штат сотрудников в 2023 году, 46% — заменить сотрудников по необходимости. Сократить работников намерены 11% работодателей, еще 5% планируют активно изменить текущие команды в компании, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «Сберподбор».

Из тех компаний, которые хотят увеличить штат, 45% готовы расширить его на 10–20%, 23% готовы увеличить число работников на 20–30%, 17% — расширить штат на 10%. Чаще всего о наборе новых сотрудников сообщали представители агропромышленного и производственного секторов, рекрутеры IT-компаний и телекома. О сокращении штата заявляли работодатели строительной отрасли.

Также исследование коснулось вопроса повышения зарплаты. Не собираются менять зарплаты сотрудников 43% работодателей, провести индексацию планируют 20% организаций, готовы повысить зарплаты всем сотрудникам 9% компаний, части сотрудникам — 16%. Еще 4% организаций хотят сократить зарплаты: 3% — всему штату, 1% — только некоторым сотрудникам.

Ранее сервис HeadHunter провёл исследование рынка труда в России на фоне военной операции на Украине и мобилизации. С февраля 2022 года произошёл резкий обвал предложений, но к сентябрю он вернулся на прежний уровень и незначительно снизился на фоне мобилизации. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.