В РФ усилили контроль за ценами на продукты и лекарства из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/68cba64a-741b-11ea-82d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба усилили меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и медицинские маски во время пандемии коронавируса.

Усилена работа по противодействию нарушениям при ценообразовании на продукты питания и лекарственные средства. Обеспечен системный мониторинг складывающейся ситуации, — передаёт ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.

Также ведомство начало проверки для пресечения нарушений антимонопольного законодательства, фактов заключения антиконкурентных соглашений, необоснованного увеличения стоимости лекарств и продуктов.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.