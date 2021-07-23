В РФ не хотят пользоваться новой госпрограммой льготного автокредитования

Воспользоваться государственной программой льготного автокредитования в случае её возобновления хотели лишь 12% россиян. Данные опроса РГС Банка приводит ТАСС.
По данным опроса,
При этом продление программы никак не повлияет на желание людей купить автомобиль — об этом заявили 86% респондентов.
Что касается условий льготного кредитования, то 53% опрошенных они устраивают. Ещё 21% хотели бы увеличения размеров скидки по автомобилям. Расширить категории участников и списки автомобилей хотели бы 13% и 10%, соответственно. 8% предлагают поднять ценовой порог, 7% — получить льготную процентную ставку вместо единовременной скидки.
Новый автомобиль до 2023 года — официального срока окончания действия госпрограммы — намерены приобрести 20% участников опроса. Чаще всего такое намерение высказывают Екатеринбурге — 28%, а реже всего в Нижнем Новгороде — 12%.
Среди москвичей о новом авто задумываются 19% опрошенных.
Ранее были названы самые популярные схемы обмана при покупке авто в 2021 году.