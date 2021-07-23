Названы самые популярные схемы обмана при покупке авто в 2021 году

Несмотря не повышение цен на автомобили, рынок авто в России продолжает расти. Вместе с продажами растёт и сложность схем обмана у недобросовестных продавцов. О том, какие схемы действуют в 2021 году, рассказали эксперты в материале «Известий».

Уже на начальных этапах к покупке понравившегося авто покупатель должен основательно подготовиться, для этого нужно проверить, не находится ли машина в залоге. Для этого любой желающий может проверить информацию о транспортном средстве на сайте ФНП в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества. За первые шесть месяцев 2021 года к нему обратились более 3,2 млн уникальных пользователей, это на 34% больше, чем в прошлом году.

Чтобы закрепить успех, нужно помнить, что даже стоящая в салоне машина может также находиться в залоге, для этого эксперты рекомендуют не пренебрегать услугами нотариуса, чтобы получить выписку, удостоверяющую, что на момент приобретения машина в реестре не числилась.

Рекомендуется также уточнять у частных продавцов, состоят ли они в браке, так как без согласия на продажу имущества одной из сторон сделка может быть признана недействительной, для этого эксперты советуют требовать нотариально заверенное согласие супруги/супруга.

На вторичном рынке самыми популярными схемами остаются скручивание пробега, отсутствие или подделка документов на машину, наличие обременений (угон, арест), продажа автомобиля более скромной комплектации, подмена автомобиля «двойником».

К сожалению, автосалоны — тоже не исключение, очень часто происходит навязывание продавцами дополнительных соглашений на ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки. Обычно они прикрываются сложными договорными конструкциями.

Ранее эксперты рассказали, когда следует продавать своё авто. В этом плане следует руководствоваться здравым смыслом, соотношением изменившихся потребностей и возможностей и оценкой технического состояния автомобиля, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.