Россиянам рассказали, когда следует продавать личное авто

Конкретных сроков рациональной продажи личного автомобиля не существует. В этом плане следует руководствоваться здравым смыслом, соотношением изменившихся потребностей и возможностей и оценкой технического состояния автомобиля, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По словам эксперта, если человек ежедневно использует автомобиль и задумался о том, что его пора продавать, но денег на покупку нового нет, решение о продаже лучше отложить. А вот если в машине появились технические проблемы, здесь пришло время задуматься.

Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств — это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время, — сказал Мигаль.

В пользу серьёзности проблем с ремонтом может говорить возраст автомобиля: десятилетний экземпляр потребует вложений с куда большей долей вероятности, чем годовалый.

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