В правительстве рассказали о работе по возврату рубля к оптимальному курсу Первый вице-премьер Белоусов: ведётся работа по возвращению к оптимальному курсу рубля

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Оптимальный для российской экономики курс национальной валюты составляет 70–80 рублей за доллар. Правительство работает над возвращением рубля к этому уровню, рассказал «Интерфаксу» первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70–80 рублей за доллар, — цитирует его агентство.

Белоусов пояснил, что сегодня механизм, позволяющий поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, практически не работает. Поэтому необходимо переосмыслить экономические механизмы, поставив во главу угла рост, для которого важен в том числе оптимальный курс рубля.

Вице-премьер отметил, что власти рассматривают переход к таргетированию национальной валюты, а не инфляции. Соответствующая дискуссия уже идёт «и на экспертном уровне, и во властных структурах». Он добавил, что необходимо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса.

Ранее Белоусов заявил, что 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий для национальной валюты курс, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. По его словам, о существовании проблемы с переукреплённым рублём свидетельствуют действия ЦБ РФ, который начал снижать ключевую ставку.