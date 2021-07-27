В Польше заявили о «спасении Европы» от «Северного потока — 2»

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Россияне за прошедший месяц смогли нарастить на своих банковских счетах валютные сбережения до $92,7 млрд. Отмечается, что это максимум с момента начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Так, валютные сбережения граждан за последние 30 дней увеличились на 1,2%, достигнув максимального показателя с февраля 2020 года. Тогда это значение составляло $94,3 млрд. При этом за первый месяц пандемии...