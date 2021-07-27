В Польше заявили о «спасении Европы» от «Северного потока — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:16, 27 июля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Варшава несколько лет пыталась приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом польскому радио рассказал заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.
Мы задерживали финализацию «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён <...>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза, — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что вопрос энергетической безопасности станет основной проблемой на Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он также назвал договор между США и Германией по «Северному потоку — 2» декларацией, в подписании которой не участвовал Киев.