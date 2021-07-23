На Украине назвали главную проблему после запуска «Северного потока — 2»

Вопрос энергетической безопасности станет основной проблемой на Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность, — сказал Макогон.

Он также коснулся договора между США и Германией по проекту «Северный поток — 2». По словам Макогона, это больше декларация, в подписании которой не участвовал Киев. Он добавил, что в документе нет предпосылок для сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что Украина может сохранить стабильность своей газотранспортной системы, если станет газовым хабом Европы. Депутат пояснил, что это является наипростейшим сценарием, в решении которого Киеву «вообще ничего не мешает».

«Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.