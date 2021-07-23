В Киеве рассказали, как спасти украинскую ГТС

Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы (ГТС) после достройки трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала «Наш».

Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий [поставляя] газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ. — NEWS.ru) кораблями, например, из Катара, — сказал Камельчук.

Депутат заявил, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает». При этом он не смог ответить на вопрос, были ли предприняты какие-то шаги для того, чтобы воплотить эти идеи.

Напомним, газопровод СП-2 пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что долгосрочный контракт на транзит российского газа мог бы стать компенсацией за запуск «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, единственно приемлемый для Украины вариант — новый контракт на транзит 45–50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет.