На Украине захотели заключить с Россией 15-летний контракт на транзит газа

Долгосрочный контракт на транзит российского газа мог бы стать компенсацией за запуск «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон изданию «Лига. Бизнес».

Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний, — рассказал Макогон.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что на сегодняшний день Киев хочет около €3 млрд за запуск «Северного потока — 2». Кроме этого, в украинские власти намерены получить кредитную линию на €5 млрд, а также договориться с «Газпромом» о прокачке российского газа. Эксперт убеждён, что Киев вряд ли добьётся полной реализации своих запросов. По его словам, ни о каких денежных компенсациях речи быть не может.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киеву нужны гарантии «нормального газоснабжения» после запуска «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что речь идёт о долгосрочных гарантиях на 10-15 лет.

Напомним, газопровод СП-2 пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.