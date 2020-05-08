«Белнефтехим» работает над организацией поставок сырья от альтернативных продавцов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе белорусского концерна. Для этого компания ведёт переговоры с несколькими странами-экспортёрами, а также выстраивает логистику для транспортировки нефти через Польшу. В концерне пояснили, что идеальная диверсификация предполагает, что Белоруссия будет иметь возможность получать 40% необходимого сырья из России, а остальные 60% — через Балтику и Чёрное море. Эксперты, в свою очередь, полагают, что российским поставкам нефти в соседнюю страну ничто не угрожает, поскольку транспортировка по трубопроводу «Дружба» дешевле всех остальных вариантов.

Задача «Белнефтехима» — создать логистические возможности, обеспечивающие баланс поставок по разным направлениям. Оптимальным считается вариант, при котором 40% необходимой нефти приходит из России, 30% обеспечивают поставки по южному маршруту через Одессу, и ещё 30% — через Клайпеду или Гданьск, сообщил NEWS.ru пресс-секретарь белорусского концерна Александр Тищенко.

Это идеальная пропорция, но она может изменяться с учётом ситуации на рынке. Речь идёт о рыночной форме работы, мы на неё уже уверенно вышли. Единственное, что сдерживает — это логистика, поэтому в настоящее время определяются параметры реверса из Польши и начинается строительство перемычки Гомель — Горки. Александр Тищенко пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»

Ранее о необходимости диверсификации поставок нефти по трём направлениям именно в таком процентном соотношении заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также на фоне очередного нефтяного конфликта Москвы и Минска, вызванного разногласиями по поводу цены на нефть, он дал поручение найти альтернативные источники нефти для работы НПЗ.

Предполагаемые Минском маршруты поставок значительно дороже российского, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, при транспортировке через Клайпеду надо оплачивать перевалку в порту, затем перевозку по железной дороге, а это самый затратный путь. В результате стоимость нефти может быть дороже на $8 за баррель.

Второй вариант — поставка по нефтепроводу Одесса — Броды. Там надо платить за перевалку в Одессе и дальше за перекачку в трубе, на которой установлен достаточно высокий тариф, потому что объёмы незначительные. Самый выгодный вариант из возможных — поставки через Польшу с использованием виртуального реверса, считает экономист.

Например, Минск закупает нефть с поставкой в Гданьск, оплачивает полякам разгрузку в порту, транспортировку и оставляет им эту нефть. Польша, в свою очередь, переуступает Белоруссии нефть, которую она покупает у России и транспортирует по «Дружбе». Это примерно то, как Украина поступала с российским газом. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

От Норвегии до Штатов

По словам Александра Тищенко, альтернативные покупки нефти, то есть не у российских компаний, уже стали частью структуры белорусских поставок.

Сейчас на рынке есть и возможность выбора, и выбор возможностей. Работаем мы на сегодняшний день с норвежскими, арабскими и азербайджанскими поставщиками, — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что смысл диверсификации состоит не в том, чтобы вытеснить российских поставщиков, а чтобы получить возможность более широко работать на рынке.

Ранее первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что правительство республики продолжит работать над закупками нефти, альтернативной российской, в том числе с Саудовской Аравией и США.

Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили, и с нашими новыми партнёрами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок, — цитирует первого вице-премьера агенство БЕЛТА.

В текущем году Белоруссия закупала для своих НПЗ нефть из Норвегии и Азербайджана с перевалкой, соответственно, в портах Клайпеды и Одессы. 11 мая в Клайпедском порту ожидается первая партия нефти объёмом 80 тысяч тонн от государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Пока речь идёт об отдельных небольших партиях. Однако, по словам Дмитрия Крутого, в перспективе Белоруссия сможет договариваться и о долгосрочных контрактах. Он обратил внимание, что спотовые закупки, которые шли на протяжении четырёх месяцев, по своим финансовым, экономическим, логистическим условиям отличаются от тех, которых можно добиться в условиях долгосрочных контрактов.

С одной стороны, диверсификация источников — шаг вполне разумный, но с другой — такие объёмы, какие нужны Белоруссии, никто кроме России поставить не может, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Поставки нефти из США — скорее политическая риторика, чтобы сыграть на противостоянии Москвы и Вашингтона. Американская нефть с поставкой через океан и перегрузкой в порту может оказаться «золотой», и большого экономического смысла это не имеет. Что касается нефти из Саудовской Аравии, то она пробует конкурировать с российской, например, в Европе, но только при поставках в порт с обеих сторон. С транспортировкой по трубопроводу конкурировать не получится из-за разных затрат по логистике. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Покупка нефти у других стран обходится Белоруссии дороже российской как минимум на 15% от ближайших поставщиков, например, Азербайджана, и на 20-25%, если речь идёт о поставках нефти из-за океана, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В целом опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что схожую по стоимости альтернативу российской нефти Белоруссия найти не сможет.

Заключить долгосрочные контракты возможно, но никто не даст цены лучше, чем Россия, просто за счёт более длинного транспортного плеча. Кроме того, российские компании передают «Белнефтехиму» право собственности на сырьё на белорусских НПЗ, то есть они даже платят за то, чтобы прокачать нефть по территории соседнего государства, — отметил Игорь Юшков.

По его словам, риск заметного сокращения российских поставок нефти в Белоруссию минимален. Большие объёмы белорусы покупать не будут, потому что тогда надо будет перестраивать НПЗ, заточенные под российский сорт Urals.

Александр Фролов полагает, что причина поисков Белоруссией альтернативных источников сырья кроется в том, что из-за налогового манёвра в России, при котором происходит постепенное обнуление экспортной пошлины и рост ставки НДПИ, Минск стал терять сотни миллионов долларов в год.

Белоруссию интересует не диверсификация поставщиков нефти, её интересуют низкие цены на сырьё. Её задача — сохранить сверхдоходы от переработки российской нефти и продажи нефтепродуктов на внешние рынки. Эта задача не может быть решена тем, что Минск подпишет долгосрочный контракт с другими поставщиками. Дешевле, чем у России, сырьё подходящего качества он на рынке просто не найдёт. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Другой важный момент, по словам эксперта, — качество сырья. Для белорусских НПЗ оно должно соответствовать смеси марки Urals. В США можно купить только лёгкую нефть, которую потребуется смешивать с более тяжёлыми сортами, чтобы получить необходимые свойства. В результате сырьё выйдет дороже, потому что его используют не в чистом виде, а приходится смешивать, предупреждает экономист.

Баррель со скидкой

В мае российские компании поставят в Белоруссию 1,13 млн тонн нефти. Это заметно меньше, чем в предыдущем месяце — 1,56 млн тонн. По словам Александра Тищенко, параметры поставок корректируются каждый месяц. При этом максимальный объём нефти, который способны принять белорусские НПЗ, — 2 млн тонн в месяц.

В 2019 году Минск импортировал из России 18 млн тонн нефти, столько же в 2018-м. Пока текущие темпы поставок уступают прошлогодним показателям.

На объёмы импорта влияет падение спроса на нефтепродукты как внутри самой Белоруссии, так и на тех рынках, куда она их поставляет, отмечает Александр Фролов.

Европа в среднем в апреле на 8-10% сократила потребление моторного топлива. При этом у европейцев есть собственные недогруженные НПЗ. Думаю, что 18 млн тонн в этом году мы вряд ли экспортируем в Белоруссию, если смотреть объективно, как просели отгрузки в первом квартале, — пояснил экономист.

Игорь Юшков полагает, что значительная часть закупаемой сейчас Минском нефти идёт в хранилища.

Не думаю, что её будут перерабатывать, потому что потом нефтепродукты будет некуда девать. Европа из-за карантина сидит дома, а для внутреннего рынка Белоруссии достаточно 400-500 тысяч тонн в месяц. Всё остальное — расчёт на экспорт в другие страны, — отметил эксперт.

При этом стоимость российского сырья для Белоруссии снизилась, и не только из-за падения мировых цен. После длительных переговоров Россия в конце марта согласилась увеличить скидку на поставляемую в соседнее государство нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. До этого первые три месяца Белоруссия закупала в России минимальные объёмы сырья, требуя отменить премию для российских компаний, которая, по разным оценкам, могла доходить до $12 за тонну.

Игорь Юшков полагает, что белорусский рынок по-прежнему привлекателен для наших компаний, потому что внутри России из-за режима самоизоляции упало потребление нефтепродуктов. При этом нефтяники пытаются добиться паритета, чтобы у них была равная доходность при поставках в Белоруссию и в другие страны, отмечает экономист.

Между тем в Минэнерго не смогли оперативно ответить на запрос NEWS.ru о возможных рисках для поставок российской нефти в Белоруссию.