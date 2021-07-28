В Москве открылся первый арендный дом для студентов

Первый в России арендный дом для студентов стал частью жилого комплекса на Амурской улице. Как сообщается на сайте компании «ДОМ. РФ», там будут жить студенты НИУ «Высшая школа экономики».

Как пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, новый проект позволит студентам выбрать собственный вариант проживания, исходя из их предпочтений и возможностей. В случае успешной реализации проекта он может продолжиться в региональных вузах.

Арендный дом на 186 квартир входит в состав жилого комплекса на Амурской улице недалеко от станции метро «Черкизовская». Корпус включает в себя студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Во внутреннем дворе находятся большая спортивная площадка и амфитеатр, а вокруг комплекса расположено множество магазинов и кафе. Каждая из квартир меблирована и оборудована всей необходимой бытовой техникой, в том числе вытяжкой и посудомоечной машиной.

Ранее сообщалось, что в первом квартале спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом стоимость услуги за год увеличилась только на 3%.

Арендаторы в основном отдавали предпочтение однокомнатным и двухкомнатным квартирам, на которые в совокупности пришлось почти 85% спроса. При этом предложение квартир в аренду за год снизилось на 9%, практически не изменившись с IV квартала 2020 года.