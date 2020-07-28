В Минтрансе назвали сроки восстановления объёмов железнодорожных перевозок

https://static.news.ru/photo/380dbc88-d09f-11ea-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постепенное восстановление объёмов грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в России начнётся в III квартале 2020 года. Об этом заявил заместитель министра транспорта Владимир Токарев в ходе видеоконференции с представителями российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

По его словам, падение объёмов железнодорожных перевозок из-за пандемии коронавируса отмечено в первом полугодии, однако даже в таких условиях было перевезено более 2,7 млн 20-футовых контейнеров. Это на 14,5% превышает показатели 2019 года, сообщается на сайте Минтранса РФ.

Также замминистра рассказал о существенном сокращении из-за эпидемиологической ситуации объёма пассажирских перевозок, и напомнил, что компании, работающие в этой отрасли, включены в перечень системообразующих организаций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтранс предложил субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Данный шаг, по мнению ведомства, будет способствовать развитию внутреннего туризма. Предполагаемый объём средств, необходимых для субсидирования перевозок по маршрутам, согласованным с Федеральным агентством по туризму, составит до 835 млн рублей. Льготами смогут воспользоваться около 350 тысяч человек.