https://static.news.ru/photo/8b4e48fa-2f04-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России вырастет на 5% в 2020 году по сравнению с уровнем прошлого года.

В результате негативного влияния налогового манёвра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года, — говорится в сообщении на сайте концерна «Белнефтехим».

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия продолжает работу по заключению контрактов на поставку нефти из России по цене, исключающей премию поставщикам. 4 января «Белнефтехим» оформляет документы с неназванной российской компанией на прокачку первой партии сырья на таких условиях. Объёмы ожидающейся к поставке нефти и ранее накопленные ресурсы позволят обеспечить в январе работу без остановки НПЗ Белоруссии.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.