В Минэке рассказали, для чего нужен экспериментальный правовой режим Представитель Минэка Волошин рассказал, как экспериментальный правовой режим облегчит внедрение инноваций

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Владимир Волошин

Руководитель департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития России Владимир Волошин рассказал NEWS.ru на полях Российского интернет-форума, почему правительство России с конца прошлого года установила экспериментально правовой режим в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности и для чего он нужен. По его словам, это облегчит прохождение бюрократических процедур для внедрения новых технологий.

Волошин сообщил, что действующее законодательство не всегда позволяет применить новые технологии, например, с искусственным интеллектом. Ни одно ведомство не согласится даже в рамках эксперимента согласовать проект, который может подвергать риску и участников проекта, и, возможно, других граждан. Вот тогда и необходим подобный правовой режим, который позволяет абсолютно легально, имея свою правовую рамку, осуществлять этот эксперимент. О законе и искусственном интеллекте в медицине — в специальном сюжете NEWS.ru.

РИФ-2023 открылся 24 мая, ключевыми темами форума в этом году стали технологии будущего и поддержка IT-отрасли. В первый день на пленарном заседании РИФ выступили представители ведущих интернет-компаний, в том числе «Яндекса», Mediascope и «Студии Артемия Лебедева», которые обсудили востребованность кадров, влияние релокации и возможности для обучения школьников.