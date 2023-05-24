Ключевой темой интернет-форума РИФ-2023 стали технологии будущего

Фото: rif.ru

Крупнейший интернет-форум России РИФ-2023 стартовал 24 мая. Ключевыми темами в этом году стали технологии будущего и поддержка IT-отрасли. В день открытия на пленарном заседании РИФ выступили ведущие представители отрасли, среди которых руководители АНО «Цифровая экономика», «Яндекс», ЦИАН, Mediascope, Ozon, «Студии Артемия Лебедева» и других компаний. Спикеры уделили особое внимание востребованности кадров, влиянию релокации и возможностям обучения школьников.

Эксперты обсудили итоги I квартала, так, директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова представила свежие данные статистики, согласно которым интернетом ежедневно пользуются 81% россиян. Большинство из них уделяют внимание соцсетям (19%), видеохостингам (18%) и мессенджерам (16%), при этом самым популярным является Telegram, в котором 30% времени пользователи проводят за чтением разных каналов. По данным Mediascope, среди взрослого населения самыми популярными являются информационно-политические Telegram-каналы, при этом молодые люди до 25 лет отдают предпочтение развлекательному контенту.

Также одной из основных тем первого дня РИФ стала наружная реклама, которая стала единственным сегментом рекламного рынка, по итогам 2022 года показавшим рост на 9%, по данным Admetrix. Директор по digital-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина в своем выступлении обозначила ключевые векторы развития наружной рекламы, среди которых выделила в том числе такие тренды, как использование нейросетей и даже размещение рекламы на билбордах в метавселенных.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что в современном мире люди предпочитают узнавать новости из интернета, поскольку глобальная сеть стала для них источником первичной информации. Специалист отметил, что сетевые СМИ, в отличие от телевидения, всегда представляли альтернативный взгляд на мировые события.