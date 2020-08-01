В МЭР опровергли слухи о появлении новых налогов

https://static.news.ru/photo/24db9248-d3d8-11ea-8b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минэкономразвития России опровергли сообщения СМИ о возможном появлении новых налогов.

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение новых налогов не обсуждается, — сообщила пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад стало известно, что МЭР подготовило документ, который содержит предложение о введении единого оборотного налога в размере 6,2% от выручки взамен четырёх основных налогов. Цель инициативы — реализация принципа равенства налогообложения.

В министерстве отметили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором содержится предложение о едином оборотном налоге, будет пересмотрен.

Все предложения, включённые в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ вводится особый налоговый режим при временной утрате прав на «упрощёнку». Он распространяется на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и позволяет не переходить на общий режим налогообложения при незначительном превышении лимитов по количеству сотрудников и выручке. Ставка налога при этом составит 8% при налогообложении доходов, 20% — при налогообложении «доходы минус расходы».