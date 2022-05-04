В РФ предложили признать ненадёжными страны, поддержавшие нефтяное эмбарго В ЛДПР предложили признать ненадёжными партнёрами страны, присоединившиеся к эмбарго против российской нефти

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал NEWS.ru предложение партии признать ненадёжными партнёрами страны, которые присоединятся к эмбарго против нефти из России. Если это произойдёт, любые межгосударственные контракты с этими государствами могут быть подвержены ревизии и пересмотру условий по принципу форс-мажора. По словам Дюпина, отсутствие реакции на недавние решения Европы поставит Россию в крайне невыгодное положение.

Мы считаем, что просто другого пути нет, потому что если этого не делать, будет происходить то, что и так происходит у нас на глазах. То есть та же Европа <...> планирует в ближайшие месяцы отказаться от нефти, они обсуждают также отказ от российского газа, — заявил Дюпин.

Он предположил, что Россия с течением времени может остаться без торговых партнёров в Европе. Поэтому ей необходимо действовать на опережение и принимать меры, свидетельствующие о серьёзности намерений по отношению к Европе. Это позволит России начать диктовать свои условия на энергетическом рынке.

Здесь вопрос не в том, чтобы оборвать связи со всем миром, речь не об этом. Речь идёт о том, что вот есть два торговых партнёра. <...> Когда один из этих партнёров начинает отказываться от своей части сделки, <...> то второй тоже может вводить какие-то ответные меры. <...> Если на это не реагировать, то Россия останется с носом, а не Европа, — подчеркнул политик.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европейском парламенте в Страсбурге, что государствам ЕС предложат ввести полный запрет на импорт нефти из РФ. В ЕС намерены ввести запрет на российскую нефть в течение полугода, тогда как для Венгрии и Словакии предусмотрена возможность покупать нефть из РФ до конца 2023 года, поскольку эти страны очень сильно зависят от российских поставок.