Reuters: ЕС позволит Венгрии и Словакии покупать нефть из РФ до 2023 года

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Согласно обсуждаемому новому пакету антироссийских санкций ЕС, для Венгрии и Словакии предусмотрена возможность покупать нефть из РФ до конца 2023 года по существующим контрактам, несмотря на будущее эмбарго, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругу. В Союзе намерены ввести запрет на российскую нефть в течение полугода.

Венгрии и Словакии, скорее всего, будет предоставлен более длительный срок для прекращения импорта энергоресурсов из РФ, поскольку эти страны очень сильно зависят от них, пишет Reuters. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европейском парламенте в Страсбурге, что государствам ЕС предложат ввести полный запрет на импорт нефти из РФ.

Сегодня мы предложим запретить поставку всей российской нефти в Европу. Это будет полный запрет на ввоз со всей России, — подчеркнула она.

Данные слова вызвали аплодисменты в зале, отмечает агентство.

Шестой пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти, заявил ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что ограничения также будут предусматривать отключение от SWIFT ряда российских банков.