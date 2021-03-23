В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram

https://static.news.ru/photo/0c33e692-8c87-11eb-bfdc-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-images.de/Global Look Press

Участие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в инвестициях в компанию Telegram не относится к компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инвестиции РФПИ в Telegram не вопрос Кремля, но любые выгодные вложения можно приветствовать, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее пресс-служба РФПИ сообщила об участии фонда в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company (ОАЭ). РФПИ приобрёл миноритарный пакет инвестиций Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной инвестплатформы.

Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что компания привлекла свыше $1 млрд от размещения облигаций с доходностью 7% годовых. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Держатели бондов смогут конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO Telegram с 10-процентным дисконтом к цене размещения акций.

Ранее NEWS.ru писал, что инвесторы TON (Telegram Open Network) потребовали от Дурова вернуть им миллионы долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы. Они пригрозили подать судебный иск в Лондон в случае отказа в компенсации.