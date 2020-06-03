В Кремле не стали комментировать возможный перенос даты заседания ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/5f865d6a-a589-11ea-b2b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле воздержатся от комментариев о возможном переносе даты заседания ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли понимание, когда на международном уровне может состояться обсуждение актуальных тем, связанных со снижением нефтедобычи.

Пока мне нечего сказать по этому, — цитирует Пескова РИА Новости.

На вопрос, планируются ли новые переговоры или телефонные звонки по этой теме, Песков также ответил отрицательно.

Ранее, как писал NEWS.ru, источники Bloomberg сообщили о появившихся разногласиях в ОПЕК+. По их данным, Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи. Из-за этого дата встречи — 4 или 10 июня — оказалась под вопросом.