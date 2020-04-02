В Китай будут поставлять российскую говядину

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Из-за сокращения спроса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, в марте резко снизились мировые цены на продовольствие. По данным международной Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), индекс продовольственных цен в марте составил 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале. Этот индекс ежемесячно отражает средние значения международных цен на основные виды продовольствия.

Падение цен обусловлено факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют всё более ухудшающиеся перспективы в экономике, — цитирует ТАСС старшего экономиста ФАО Абдолреза Аббассиана. По...