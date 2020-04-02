В Китай будут поставлять российскую говядину

https://static.news.ru/photo/35fd9230-74d1-11ea-a95e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти РФ начали переговоры с Китаем о поставках говядины в связи с тем, что российские производили перевыполнили план по обеспечению мясом страны.
По словам зампредседателя кабмина Виктории Абрамченко, план Доктрины продовольственной безопасности составляет норму в 85%, отметка была превышена, достигнув 96,7%.
Первые восемь поставок в Китай запланированы на 7 апреля.
Сейчас ажиотажного спроса на товары, в том числе длительного хранения, не отмечаем. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Нет проблем и с картофелем и овощами так называемого борщевого набора, — цитирует телеканал «360» вице-премьера.
Как ранее писал NEWS.ru, внутренний рынок России полностью обеспечен мясом бройлера и индейки. Планируется наращивание экспорта этих категорий и расширение географии поставок. Об этом заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.