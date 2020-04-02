Экономика

В Китай будут поставлять российскую говядину

13:57, 02 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ начали переговоры с Китаем о поставках говядины в связи с тем, что российские производили перевыполнили план по обеспечению мясом страны.

По словам зампредседателя кабмина Виктории Абрамченко, план Доктрины продовольственной безопасности составляет норму в 85%, отметка была превышена, достигнув 96,7%.

Первые восемь поставок в Китай запланированы на 7 апреля.

Сейчас ажиотажного спроса на товары, в том числе длительного хранения, не отмечаем. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Нет проблем и с картофелем и овощами так называемого борщевого набора, — цитирует телеканал «360» вице-премьера.

Как ранее писал NEWS.ru, внутренний рынок России полностью обеспечен мясом бройлера и индейки. Планируется наращивание экспорта этих категорий и расширение географии поставок. Об этом заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях