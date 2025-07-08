Вкусный гуляш, как в детском саду! Согревающая подлива к пюре и макарошкам

Вкусный гуляш, как в детском саду! Согревающая подлива к пюре и макарошкам

Вкусный гуляш, как в детском саду! Согревающая подлива к пюре и макарошкам! Вспомните вкус настоящего детсадовского гуляша — насыщенный и простой. Этот рецепт вернёт вас в беззаботное детство. Говядина томится в томатном соусе, становится мягкой и ароматной. Идеально к картофельному пюре — сытно и вкусно.

Ингредиенты

Говядина — 1 кг

Репчатый лук — 2 шт.

Томатная паста — 3 ст. л. с горкой

Вода — 800 мл

Растительное масло — 20 мл

Лавровый лист — 1 шт.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Мука — 2 ст. л.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте говядину, нарезанную кубиками, жарьте 20 минут, помешивая. Посыпьте мясо мукой и продолжайте жарить ещё 5 минут. Разведите томатную пасту в воде, залейте мясо, посолите, добавьте перец и лавровый лист. Тушите на минимальном огне под крышкой 2–2,5 часа до мягкости мяса. Снимите с плиты и подавайте гуляш с картофельным пюре.

Этот гуляш — знакомый вкус детства. Легко готовить, приятно есть.

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