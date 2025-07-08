Вкусный гуляш, как в детском саду! Согревающая подлива к пюре и макарошкам! Вспомните вкус настоящего детсадовского гуляша — насыщенный и простой. Этот рецепт вернёт вас в беззаботное детство. Говядина томится в томатном соусе, становится мягкой и ароматной. Идеально к картофельному пюре — сытно и вкусно.
Ингредиенты
- Говядина — 1 кг
- Репчатый лук — 2 шт.
- Томатная паста — 3 ст. л. с горкой
- Вода — 800 мл
- Растительное масло — 20 мл
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Мука — 2 ст. л.
Приготовление:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте говядину, нарезанную кубиками, жарьте 20 минут, помешивая. Посыпьте мясо мукой и продолжайте жарить ещё 5 минут.
- Разведите томатную пасту в воде, залейте мясо, посолите, добавьте перец и лавровый лист. Тушите на минимальном огне под крышкой 2–2,5 часа до мягкости мяса. Снимите с плиты и подавайте гуляш с картофельным пюре.
Этот гуляш — знакомый вкус детства. Легко готовить, приятно есть.
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