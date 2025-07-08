Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 08:00

Вкусный гуляш, как в детском саду! Согревающая подлива к пюре и макарошкам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный гуляш, как в детском саду! Согревающая подлива к пюре и макарошкам! Вспомните вкус настоящего детсадовского гуляша — насыщенный и простой. Этот рецепт вернёт вас в беззаботное детство. Говядина томится в томатном соусе, становится мягкой и ароматной. Идеально к картофельному пюре — сытно и вкусно.

Ингредиенты

  • Говядина — 1 кг
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Томатная паста — 3 ст. л. с горкой
  • Вода — 800 мл
  • Растительное масло — 20 мл
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Мука — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте говядину, нарезанную кубиками, жарьте 20 минут, помешивая. Посыпьте мясо мукой и продолжайте жарить ещё 5 минут.
  2. Разведите томатную пасту в воде, залейте мясо, посолите, добавьте перец и лавровый лист. Тушите на минимальном огне под крышкой 2–2,5 часа до мягкости мяса. Снимите с плиты и подавайте гуляш с картофельным пюре.

Этот гуляш — знакомый вкус детства. Легко готовить, приятно есть.

Ранее мы готовили подливу к пюре и рису! Сливочная курочка с грибами — быстрый хит.

говядина
гуляш
пюре
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского» обнаружили на отдыхе у итальянского бара
В МИД России оценили «фантазии» ЕС по части санкций
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте вышла с известием о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.