В Китае назвали «эгоистичной» цель санкций США против РФ

Китайские экономисты считают, что санкционная политика Белого дома в отношении Москвы имеет целью ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности. Второй задачей является привязать Европу к себе экономическими узами, отметили они в интервью Global Times.

Эксперты уверены , что российская спецоперация на Украине дала Вашингтону возможность принудить Европу к разрыву экономических связей с Россией. Теперь США выдвигают европейским союзникам требования о введении энергетических санкции против Москвы, в которых присутствуют весьма «эгоистичные» мотивы.

По мнению профессора Ли Хайдуна из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел, Вашингтон хочет вытеснить Москву и занять её место в качестве крупного поставщика энергоресурсов в Европу.

Это важно не только для прибылей американских нефтяных и газовых компаний. Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем, — пояснил профессор.

Он добавил, что США получат больше возможностей для вмешательства в стратегию независимости ЕС, если Европа перейдёт на крупные поставки американских энергоресурсов.

Белый дом хочет «похитить» Европу у Кремля, считает сотрудник Института европейских исследований при Китайском институте современных международных отношений Дун Ифань.

По мнению экономистов, в настоящее время имеются серьёзные расхождения между США и Европой в вопросе запрета импорта энергоресурсов из России. Это значительно ослабляет воздействие американских запретов на российскую экономику, уверены в Global Times.

Ранее стало известно, что Пекин осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией, при этом, конечно, понимая обречённость такой инициативы. Эксперты полагают, что Китай уже засматривается на те сферы российской экономики, которые с конца февраля покидают западные компании.