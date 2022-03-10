Китай осуждает антироссийские меры, но держит в уме свои интересы

США пригрозили Китаю жёсткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций. Пекин на эти угрозы ответил своими. Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил , что на возможные ограничения со стороны США китайские власти отреагируют жёстко. В тоже время министр иностранных дел КНР Ван И на сессии Всекитайского собрания народных представителей отметил , что китайско-российские отношения «не подвержены воздействию и манипуляциям третьей стороны», и «дружба между народами двух стран прочна, как скала». В России подобные официальные заявления из Поднебесной воспринимают как жесты поддержки во время тяжёлого кризиса системы международных отношений. Имеют ли эти заявления реальную основу — в материале NEWS.ru.

Пекин осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией, при этом, конечно, понимая обречённость такой инициативы. Эксперты полагают, что Китай уже засматривается на те сферы российской экономики, которые с конца февраля покидают западные компании. На сегодня Россию, как считают специалисты, покинуло около 300 фирм. Но к набирающему популярность в российском обществе тезису о том, что Китай готов протянуть руку помощи России в очень сложный для неё период, не все эксперты относятся оптимистично.

Китай ни к кому не собирается приходить на помощь, в том числе и России, отметил в беседе с NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Алексей Маслов [ директор ИСАА МГУ, востоковед] У Пекина в России есть свои интересы, которые сейчас он может удовлетворить больше, чем делал это прежде. Китай заинтересован войти в те сферы российской экономики, которые раньше от него были закрыты. Например, это автопром — создание своих предприятий и поставка деталей тех фирм, которые раньше ушли с российского рынка. Китай может закупать продукцию агропромышленного комплекса России: зерно, рапс, соя и т.д. Китаю сейчас выгодно покупать наши углеводороды, учитывая, что контрактами предполагаются старые цены, которые ныне значительно в мире поднялись. Алексей Маслов директор ИСАА МГУ, востоковед директор ИСАА МГУ, востоковед

ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению Алексея Маслова, есть общее поле деятельности для финансовых структур двух стран. Прежде всего, это сотрудничество с китайской платёжной системой UnionPay чтобы проводить прямые расчёты, минуя SWIFT. Сохраняются неплохие шансы на совместное производство микросхем, заказы на которые раньше были размещены на Тайване и в других странах. Но вот инвестиций от Китая в российские проекты ждать сложно, хотя, в то же время, он может вложиться в совместные российско-китайские проекты, такие, как, например, создание крупных агропромышленных комплексов для поставок продовольствия в Китай, рассказал Маслов.

Но следует учитывать, что пока Китай опасается развивать экономические отношения с Россией, которую Запад обложил санкциями. Маслов напомнил, что западные страны остаются основными торговыми партнёрами для Китая, поэтому вторичные санкции для него могут очень дорого обойтись.

Китай крайне аккуратно подходит к этому вопросу, потому что не хочет, чтобы перекрывались его торговля с Западом. Даже в прошлом году, который стал не очень благоприятным для коммерции, двухсторонняя торговля с Евросоюзом перевалила за 800 млрд. долларов, с США — за 750 млрд. долларов, учитывая, что с Россией она составила 146 млрд. долларов, — подчеркнул Маслов.

Тревожным для тех, кто рассчитывал на скорое китайско-российское сближение в жизненно важных для РФ сферах, стало заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. По его словам, Китай отказал в поставках запчастей для российских авиакомпаний. Через день Росавиация сообщила, что Кудинов не имел полномочий делать подобные заявления от имени ведомства, но вопрос этот, как создаётся впечатление, окончательно пока так и не прояснился.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай на практике хорошо знаком с санкционным механизмом США. Два года длилась его торговая война с Вашингтоном, которая была развязана президентом Дональдом Трампом в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в нечестной конкуренции, «играх» с курсом юаня и тп. В рамках этой войны США накладывали санкции на компанию Huawei и на крупнейшего производителя микросхем компанию SMIS.

На взгляд руководителя петербургского Центра по изучению стран Дальнего Востока Кирилла Котков, которым он поделился с NEWS.ru, механизмы американского экономического устрашения не нанесли большого вреда Пекину.

Возможные вторичный санкции из-за сотрудничества с Россией для Китая не очень страшны. Они могут оказаться для него болезненными, но не настолько, чтобы принести серьёзные проблемы. Китай — это уже не мировая фабрика, куда 40 лет назад Запад стал переносить своё производство из-за дешёвой рабочей силы и более доступных экологических требований. Сейчас Китай — это вторая экономика в мире, производящая практически всё, — утверждает эксперт.

По мнению Кирилла Коткова, Пекин не подастся давлению США и не присоединиться к санкциям против Москвы в том числе из-за опасений оказаться следующим — если события пойдут для России в неблагоприятном русле. С другой стороны, Россия может воспользоваться экономическим сближением с Китаем чтобы создать свою новую экономику, отказавшись от положения «винтика в чужом механизме», к чему её привели либеральные реформы, предположил эксперт. Однако, при этом он сделал существенную оговорку: с Китаем надо выстраивать отношения очень осторожно, поскольку он, безусловно, будет пытаться «привязать к себе Россию».

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Возможную привязку России к Китаю некоторые экономисты ещё называют процессом превращения нашей страны в сырьевой придаток Поднебесной. Помимо этого, российский рынок может стать местом сбыта «не особо ходовых» китайских товаров, отметил в беседе с NEWS.ru бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Ради политической поддержки на экономические льготы для нас Китай не пойдёт. Он будет придерживаться строго своих интересов, а ситуация для него становится крайне выгодной. Если и Европа откажется от нашей нефти — хотя она от этого пока воздерживается, — то, конечно, Китай выразит готовность закупать её, но по цене ниже рыночной, поскольку в наших взаимоотношениях он будет покупателем. То же самое будет касаться и остального сырья, — заключил собеседник интернет-издания.

По мнению Андрея Нечаева, Россия ещё интересна китайскому производителю как рынок для сбыта товаров ширпотреба и оборудования, но, конечно, не самых последних разработок.