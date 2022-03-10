18+

Рубрики

Медиа

Архив

Китай осуждает антироссийские меры, но держит в уме свои интересы
Мир

Китай осуждает антироссийские меры, но держит в уме свои интересы

Пекин критикует Запад за санкции против РФ, однако не намерен сам подставляться под ограничения
17:33, 11 марта 2022
Фото: unsplash.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

США пригрозили Китаю жёсткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций. Пекин на эти угрозы ответил своими. Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что на возможные ограничения со стороны США китайские власти отреагируют жёстко. В тоже время министр иностранных дел КНР Ван И на сессии Всекитайского собрания народных представителей отметил, что китайско-российские отношения «не подвержены воздействию и манипуляциям третьей стороны», и «дружба между народами двух стран прочна, как скала». В России подобные официальные заявления из Поднебесной воспринимают как жесты поддержки во время тяжёлого кризиса системы международных отношений. Имеют ли эти заявления реальную основу — в материале NEWS.ru.

Пекин осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией, при этом, конечно, понимая обречённость такой инициативы. Эксперты полагают, что Китай уже засматривается на те сферы российской экономики, которые с конца февраля покидают западные компании. На сегодня Россию, как считают специалисты, покинуло около 300 фирм. Но к набирающему популярность в российском обществе тезису о том, что Китай готов протянуть руку помощи России в очень сложный для неё период, не все эксперты относятся оптимистично.

Китай ни к кому не собирается приходить на помощь, в том числе и России, отметил в беседе с NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Алексей Маслов [ директор ИСАА МГУ, востоковед]

У Пекина в России есть свои интересы, которые сейчас он может удовлетворить больше, чем делал это прежде. Китай заинтересован войти в те сферы российской экономики, которые раньше от него были закрыты. Например, это автопром — создание своих предприятий и поставка деталей тех фирм, которые раньше ушли с российского рынка. Китай может закупать продукцию агропромышленного комплекса России: зерно, рапс, соя и т.д. Китаю сейчас выгодно покупать наши углеводороды, учитывая, что контрактами предполагаются старые цены, которые ныне значительно в мире поднялись.

Алексей Маслов

директор ИСАА МГУ, востоковед
Китай осуждает антироссийские меры, но держит в уме свои интересыChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению Алексея Маслова, есть общее поле деятельности для финансовых структур двух стран. Прежде всего, это сотрудничество с китайской платёжной системой UnionPay чтобы проводить прямые расчёты, минуя SWIFT. Сохраняются неплохие шансы на совместное производство микросхем, заказы на которые раньше были размещены на Тайване и в других странах. Но вот инвестиций от Китая в российские проекты ждать сложно, хотя, в то же время, он может вложиться в совместные российско-китайские проекты, такие, как, например, создание крупных агропромышленных комплексов для поставок продовольствия в Китай, рассказал Маслов.

Но следует учитывать, что пока Китай опасается развивать экономические отношения с Россией, которую Запад обложил санкциями. Маслов напомнил, что западные страны остаются основными торговыми партнёрами для Китая, поэтому вторичные санкции для него могут очень дорого обойтись.

Китай крайне аккуратно подходит к этому вопросу, потому что не хочет, чтобы перекрывались его торговля с Западом. Даже в прошлом году, который стал не очень благоприятным для коммерции, двухсторонняя торговля с Евросоюзом перевалила за 800 млрд. долларов, с США — за 750 млрд. долларов, учитывая, что с Россией она составила 146 млрд. долларов, — подчеркнул Маслов.

Тревожным для тех, кто рассчитывал на скорое китайско-российское сближение в жизненно важных для РФ сферах, стало заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. По его словам, Китай отказал в поставках запчастей для российских авиакомпаний. Через день Росавиация сообщила, что Кудинов не имел полномочий делать подобные заявления от имени ведомства, но вопрос этот, как создаётся впечатление, окончательно пока так и не прояснился.

Китай осуждает антироссийские меры, но держит в уме свои интересыСергей Булкин/NEWS.ru

Китай на практике хорошо знаком с санкционным механизмом США. Два года длилась его торговая война с Вашингтоном, которая была развязана президентом Дональдом Трампом в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в нечестной конкуренции, «играх» с курсом юаня и тп. В рамках этой войны США накладывали санкции на компанию Huawei и на крупнейшего производителя микросхем компанию SMIS.

На взгляд руководителя петербургского Центра по изучению стран Дальнего Востока Кирилла Котков, которым он поделился с NEWS.ru, механизмы американского экономического устрашения не нанесли большого вреда Пекину.

Возможные вторичный санкции из-за сотрудничества с Россией для Китая не очень страшны. Они могут оказаться для него болезненными, но не настолько, чтобы принести серьёзные проблемы. Китай — это уже не мировая фабрика, куда 40 лет назад Запад стал переносить своё производство из-за дешёвой рабочей силы и более доступных экологических требований. Сейчас Китай — это вторая экономика в мире, производящая практически всё, — утверждает эксперт.

По мнению Кирилла Коткова, Пекин не подастся давлению США и не присоединиться к санкциям против Москвы в том числе из-за опасений оказаться следующим — если события пойдут для России в неблагоприятном русле. С другой стороны, Россия может воспользоваться экономическим сближением с Китаем чтобы создать свою новую экономику, отказавшись от положения «винтика в чужом механизме», к чему её привели либеральные реформы, предположил эксперт. Однако, при этом он сделал существенную оговорку: с Китаем надо выстраивать отношения очень осторожно, поскольку он, безусловно, будет пытаться «привязать к себе Россию».

Китай осуждает антироссийские меры, но держит в уме свои интересыpexels.com

Возможную привязку России к Китаю некоторые экономисты ещё называют процессом превращения нашей страны в сырьевой придаток Поднебесной. Помимо этого, российский рынок может стать местом сбыта «не особо ходовых» китайских товаров, отметил в беседе с NEWS.ru бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Ради политической поддержки на экономические льготы для нас Китай не пойдёт. Он будет придерживаться строго своих интересов, а ситуация для него становится крайне выгодной. Если и Европа откажется от нашей нефти — хотя она от этого пока воздерживается, — то, конечно, Китай выразит готовность закупать её, но по цене ниже рыночной, поскольку в наших взаимоотношениях он будет покупателем. То же самое будет касаться и остального сырья, — заключил собеседник интернет-издания.

По мнению Андрея Нечаева, Россия ещё интересна китайскому производителю как рынок для сбыта товаров ширпотреба и оборудования, но, конечно, не самых последних разработок.

Китай не раз заявлял с высоких трибун о необходимости учитывать «законные озабоченности России в сфере безопасности», связанные с расширением НАТО на восток. Пекин осуждает санкции Запада против России. Получив поддержку Пекина в этих вопросах, Москва, конечно, надеется и на конкретные совместные экономические проекты, напоминая Поднебесной, что Запад настроен к ней не менее критично, чем к России. Географическое соседство и отношение Запада — факторы, которые могут ускорить сближение двух огромных стран.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео