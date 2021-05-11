В Госдуму внесли законопроект о «народной инфляции»

https://static.news.ru/photo/d9492298-b25a-11eb-9148-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «народной инфляции», согласно которому уровень инфляции предлагается рассчитывать на основе динамики цен на основные товары и услуги, а автомобили и предметы роскоши из этого перечня исключить. Об этом сообщили в пресс-службе СР.

Мы предлагаем рассчитывать уровень инфляции на основе динамики цен на основные товары и услуги, которыми пользуется подавляющее число граждан, — цитирует пресс-служба лидера фракции Сергея Миронова.

Он назвал несовершенной нынешнюю методику расчёта инфляции. По мнению Миронова, совершенно не обязательно учитывать динамику цен на товары не первой необходимости, в частности на предметы роскоши, квартиры, машины и ювелирные изделия. Цены на них растут медленно, а вот продукты дорожают намного быстрее.

Лидер СР подчеркнул, что показатель реальной инфляции очень важен, так как от него зависят пенсии, социальные пособия и стипендии.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Замедление годовой инфляции прогнозируется только во втором полугодии 2021 года. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.