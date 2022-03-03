В Госдуме заверили, что дефицита продуктов не будет

Россия вполне обеспечивает себя базовыми продуктами благодаря развитию импортозамещения, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко «Парламентской газете». Некоторые зарубежные образцы уже имеют отечественную альтернативу, отметил он.

Активное развитие импортозамещения в последние восемь лет и большой объём инвестиций в собственные сельскохозяйственные мощности после санкций 2014 года привели к тому, что мы себя обеспечиваем базовыми продуктами довольно уверенно. Российское фермерство развивается, ряд зарубежных продуктов уже получили очень качественные аналоги на наших прилавках. Уже шесть лет подряд Россия остаётся крупнейшим в мире поставщиком пшеницы, — сказал Кравченко.

Он добавил, что значительно увеличилось и производство мяса птицы и свинины, есть самообеспеченность молочными продуктами и она почти достигнута в овощной отрасли.

Также, по словам Кравченко, растёт объём торговли с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами, что пригодится для перехода с западного рынка.

Ранее стало известно, что «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.