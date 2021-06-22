В Госдуме предложили увеличить налог для богатых до 35%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Об этом сообщает URA.RU.
По его мнению, необходимо
Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведём до 35%, это вполне нормально, — произнёс Аксаков.
Парламентарий считает, что граждане с доходами от пяти миллионов рублей должны выплачивать налог в размере 15%, зарабатывающие 10–15 млн рублей — 20% и так далее. Аксаков уверен, что благодаря такой системе налогообложения государство сможет направлять больше денег на помощь нуждающимся россиянам.
В заключение он призвал справедливо распределять деньги из бюджета и направлять их на адресную поддержку.
Ранее эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021–2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20–24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24–30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.