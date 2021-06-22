В Госдуме предложили увеличить налог для богатых до 35%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, необходимо ввести многоступенчатую систему и повысить ставку до 35%. В качестве примера он привёл США, где подоходный налог в некоторых случаях достигает 50%.

Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведём до 35%, это вполне нормально, — произнёс Аксаков.

Парламентарий считает, что граждане с доходами от пяти миллионов рублей должны выплачивать налог в размере 15%, зарабатывающие 10–15 млн рублей — 20% и так далее. Аксаков уверен, что благодаря такой системе налогообложения государство сможет направлять больше денег на помощь нуждающимся россиянам.

В заключение он призвал справедливо распределять деньги из бюджета и направлять их на адресную поддержку.

Ранее эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021–2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20–24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24–30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.