В Госдуме предложили унифицировать тарифы по содержанию и ремонту домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что депутаты предлагают унифицировать цены на услуги по содержанию и текущему ремонту жилья. Сейчас таким правом наделены управляющие компании, которые зачастую ориентируются на расценки муниципалитетов, пишут «Известия».

Для этого, сообщила изданию депутат, нужно разработать специальную методику, которая позволит рассчитать три вида тарифа по содержанию дома на выбор собственникам. Это эконом, комфорт и премиум. Также, считает Разворотнева, нужно вынести в платёжках отдельно строку за текущий ремонт и содержание жилья.

Что касается предложенных тарифов, первый, по мнению парламентария, должен включать только самые необходимые работы по содержанию дома. Это подготовка к зиме, обслуживание газового оборудования, лифтов и другой инфраструктуры.

В комфорт добавить мытьё полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее. А в премиум — услуги по повышению энергоэффективности дома, — говорит автор инициативы.

Ранее сообщалось, что тарифы на электричество, холодную и горячую воду, газ, отопление и водоотведение, вырастут в России с 1 июля в среднем на 4%. Больше всего тарифы на ЖКУ вырастут в Чечне — на 6,54%, в Санкт-Петербурге — на 6,3%, в Севастополе, Крыму и Татарстане — на 6,2%, в Москве, Дагестане и Якутии — на 6%.