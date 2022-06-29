Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля в среднем на 4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы на услуги ЖКХ, а именно электричество, холодную и горячую воду, газ, отопление и водоотведение, вырастут в России с 1 июля в среднем на 4%, сообщил «Ленте.ру» член Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Больше всего, по словам депутата, тарифы на ЖХК вырастут в Чечне — на 6,54%, в Санкт-Петербурге — на 6,3%, в Севастополе, Крыму и Татарстане — на 6,2%, в Москве, Дагестане и Якутии — на 6%.

Так, к примеру, в Москве они станут больше на 6 процентов, в Пензенской области — на 3,4 процента, а в Татарстане — более чем на 6 процентов, — предупредил он.

Операционный директор управляющей компании «ПИК-Комфорт» Илья Розанов ранее заявил, что управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три — шесть месяцев с момента образования задолженности. Эксперт уточнил, что счёт ЖКХ переходит в долг с 11 числа расчётного месяца. По его словам, с 31 дня компания начинает начислять пеню в размере 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки.