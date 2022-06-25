Назван срок, после которого коммунальщики взыскивают долги по ЖКХ Эксперт Розанов назвал срок, после которого коммунальщики взыскивают долги по ЖКХ

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Операционный директор управляющей компании «ПИК-Комфорт» Илья Розанов заявил, что управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три — шесть месяцев с момента образования задолженности. Эксперт уточнил, что счёт ЖКХ переходит в долг с 11 числа расчётного месяца. По его словам, с 31 дня компания начинает начислять пеню в размере 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки, пишет РИА Новости.

Для того, чтобы взыскать образовавшуюся задолженность, УК сначала звонит должнику и присылает ему различные обращения, а затем обращается в суд, — рассказал Розанов.

Он напомнил, что компании могут передавать данные о просрочках по платежам в бюро кредитных историй, которые могут усложнить получение должником кредита в банке.

Юрист Павел Уткин ранее рассказал, что досрочное погашение кредита может сильно повлиять на финансовую репутацию заёмщика. Он пояснил, что в этом случае банк может сделать пометку для других банков, которые будут предлагать более высокий процент при следующем кредите. Отмечается, что любые комиссии штрафы и санкции со стороны кредитной организации могут стать поводом для судебного разбирательства.