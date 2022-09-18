В Госдуме предложили убрать в СБП лимит переводов самому себе без комиссии В Госдуме предложили убрать в СБП лимит на переводы без комиссии между своими счетами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Госдуме предложили убрать в Системе быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках. Письмо с соответствующим предложением направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной заместитель главы фракции ЛДПР и председатель комитет по социальной политике Ярослав Нилов. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системы быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены, — говорится в письме.

Депутат полагает, что подобная мера повысит доверие к финансовой системе страны и послужит росту благосостояния граждан, при этом не приведет к росту издержек для банков.

Нилов пояснил, что на фоне масштабных санкций граждане РФ лишились части финансовых возможностей и инструментов для сохранения и приумножения накоплений, что увеличило число переводов личных средств из одного банка в другой ради более высоких ставок. При этом банки стали вводить дополнительные комиссионные на подобные переводы, что, по мнению депутата, «избыточно ограничивает» финансовую свободу граждан.

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время таковым является номер телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях. Также СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги, в том числе с использованием QR-кода.

Сейчас с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк намерен предложить Центробанку в три раза увеличить лимит бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП). В рамках данного предложения сумма может достичь 300 тысяч рублей в месяц.

Также стало известно, что российские банки приступили к пилотному испытанию начисления зарплат через системы быстрых платежей. Сервис позволит быстро переводить деньги по выбранным реквизитам, в числе которых могут быть как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина, например ИНН. При этом банк, куда будут поступать выбранные деньги, работник сможет выбрать самостоятельно.