Российские банки тестируют начисление зарплат через СБП

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские банки приступили к пилотному испытанию начисления зарплат через системы быстрых платежей (СБП). Информацию об этом подтвердили в трёх кредитных организациях, пишут «Известия».

Сервис позволит быстро переводить деньги по выбранным реквизитам, в числе которых могут быть как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина, например ИНН. При этом банк, куда будут поступать выбранные деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, не уведомляя работодателя.

В пилотном проекте пока участвуют пять банков. О предложении знают в Абсолют Банке, УБРиР и Новикомбанке. В частности, УБРиР активно прорабатывает реализацию этого сервиса для своих клиентов.

Ранее сообщалось, что ВТБ планирует осенью запустить пилотный проект по трансграничным переводам физических лиц через Систему быстрых платежей. Доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70% и денежные переводы по номеру телефона станут удобной альтернативой другим типам трансграничных операций.