Российский банк захотел втрое повысить лимит бесплатных перевод по СБП «Коммерсант»: Тинькофф-банк предложит ЦБ втрое повысить лимит бесплатных переводов по СБП

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Тинькофф-банк намерен предложить Центробанку в три раза увеличить лимит бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП). В рамках данного предложения сумма может достичь 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. В настоящее время бесплатно по системе СБП можно переводить до ста тысяч рублей ежемесячно.

Тинькофф-банк собирается предложить ЦБ повысить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тысяч рублей в месяц. <...> В Тинькофф-банке не опровергли эту информацию, добавив, что поддерживают законопроект об увеличении лимита бесплатных переводов между счетами в разных банках до 1,4 миллиона рублей ежемесячно, — пишет издание.

По информации источников издания, предложение касается в том числе движения средств между счетами разных клиентов. При этом собеседники «Коммерсанта», представляющие крупные банки, заявили, что повышение лимита на бесплатные переводы нецелесообразно и грозит потерей части комиссионного дохода.

Еще один источник «Ъ» считает, что в случае повышения лимита клиенты переводами через СБП будут пополнять карты дочерних банков маркетплейсов — «Озона», «Яндекса» и «Вайлдберриз» — и уже с них совершать покупки. В результате чего другие банки потеряют доход от интерчейнджа, — дополняет издание.

Ранее сообщалось, что российские банки приступили к пилотному испытанию начисления зарплат через системы быстрых платежей. Сервис позволит быстро переводить деньги по выбранным реквизитам, в числе которых могут быть как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина, например ИНН. При этом банк, куда будут поступать выбранные деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, не уведомляя работодателя. В пилотном проекте участвуют пять банков.