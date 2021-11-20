В Госдуме предложили снизить НДФЛ для некоторых категорий россиян

Россиянам с минимальным доходом могут существенно снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, передаёт URA.RU. По его словам, для тех, чей годовой доход составляет менее 100 тысяч рублей необходимо снизить НДФЛ до 5%.

Уже сейчас существуют инструменты, позволяющие сделать платежи нулевыми, или почти нулевыми, рассказал депутат. Например, можно снизить ставку, либо сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода.

Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных как категории не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тысяч рублей в год, — считает парламентарий.

Однако, полностью отменить НДФЛ для людей с низкими доходами не получится, так как это противоречит принципам налогового законодательства. В то же время нынешняя модель НДФЛ, позволяет гибко настраивать объём платежей исходя из любых принципов. В качестве примера Щапов привёл введение прогрессивной шкалы, или использование инструмента налогового вычета и пониженной ставки для некоторых категорий граждан.

Накануне Госдума освободила семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ в размере 13% при продаже квартиры. Правда, только в том случае, если они в течение года купят на эти деньги новую жилплощадь. Соответствующий закон Госдума приняла на пленарном заседании в четверг, 18 ноября. Норма будет иметь обратную силу и действовать в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2021 года.