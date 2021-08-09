В Госдуме озаботились ростом цен на удобрения

Государственная дума обратится к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с ростом цен на удобрения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, решение было принято после обсуждения ситуации, сложившейся на рынке минеральных удобрений в РФ.

Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания, — отметил Володин, поручив профильному комитету подготовить обращение к председателю правительства с просьбой взять ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что к 2030 году переработка органики даст 2500 новых рабочих мест в России и более 1,9 млрд рублей налоговых отчислений ежегодно. Органические отходы будут переработаны в технологические грунты для рекультивации полигонов, органические удобрения для сельского хозяйства или в биогаз для выработки электричества.

При этом в ближайшие 10 лет суммарная мощность всех объектов по компостированию должна достигнуть 12,8 млн тонн переработки в год. Кроме того, в современных комплексах по переработке применяют новейшие технологии, которые исключают возможность неприятного запаха или прочих неудобств. В то же время доходность переработки органики во многом зависит от поддержки со стороны государства.