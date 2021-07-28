Переработка органики в России даст 2500 новых рабочих мест

Переработка органики даст 2500 новых рабочих мест в России и более 1,9 млрд рублей налоговых отчислений ежегодно. Это должно произойти к 2030 году, сообщает телеканал «360».

Органические отходы будут переработаны в технологические грунты для рекультивации полигонов, органические удобрения для сельского хозяйства или в биогаз для выработки электричества, — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

При этом в ближайшие 10 лет суммарная мощность всех объектов по компостированию должна достигнуть 12,8 млн тонн переработки в год. Ожидаемые инвестиции составляют около 6 тысяч рублей за тонну мощности. Кроме того, в современных комплексах по переработке применяют новейшие технологии, которые исключают возможность неприятного запаха или прочих неудобств, отметили в компании.

Также в РЭО сообщили о необходимости поддержки подобных проектов со стороны государства Только в этом случае переработка органики может стать доходной.

Ранее стало известно, что завод «Энтопротэк» в Пензенской области переработал в 2020 году 6500 тонн органических отходов при помощи насекомых. Полученные в результате переработки продукты — белок и энтомологический жир — возвращаются в пищевую цепочку питания сельскохозяйственных животных и птиц, а также используются в качестве удобрения для растений.