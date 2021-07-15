В Госдуме отреагировали на низкий рост зарплат россиян

Не стоит доверять средним цифрам по зарплатам россиян, в стране большой разброс по уровню доходов сверхбогатых и малоимущих слоёв населения. Такое мнение NEWS.ru высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он не стал отрицать того факта, что зарплаты в стране растут недостаточно высокими темпами. На данную тенденцию влияют ряд факторов, среди которых высокая инфляция, безработица, коронавирусная пандемия, лишившая некоторых работы.

У нас одни получают миллионы, большинство же еле сводит концы с концами. При такой разнице в доходах рассчитывать средние зарплаты как минимум некорректно. С учётом ковида в стране сейчас очень непростая экономическая ситуация, — подчеркнул он.

Пока в стране будут сохраняться высокие темпы роста инфляции, россиянам не стоит ждать существенного роста реальных доходов.

Депутат добавил, что при таком положении дел государству следует поддержать самые проблемные группы граждан, включая пенсионеров. Для решения этой задачи российские власти и предложили повысить страховые взносы с наиболее высоких зарплат сотрудников.

Среди бизнес-сообщества наша инициатива, к сожалению, не нашла должного отклика. Мы же изначально предлагали опробовать программу на представителях госкорпораций, где традиционно фиксируются высокие доходы. А уже только потом переходить к частному бизнесу, — отметил Нилов.

Все вырученные деньги, по его словам, власти перенаправили бы в Пенсионный фонд для поднятия уровня выплат для пожилых людей. При этом власти специально предложили регрессивную (чем больше человек получает — тем больше платит) шкалу по страховым взносам, чтобы не дискредитировать сотрудников со средними доходами.

Ранее сообщалось, что зарплаты россиян в первом полугодии в среднем увеличились только на 4,1% при почти 5% инфляции по итогам прошлого года. Лидерами рейтинга остались Москва (99 908 рублей) и Санкт-Петербург (79 523), в этих городах средний прирост составил 2% и 7% соответственно.