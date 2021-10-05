В Госдуме объяснили, как России уйти от нефтедолларов за пять лет

Россия сможет уйти от так называемых нефтедолларов — забыть про зависимость от доходов от продажи углеводородов — за пять лет, если откажется от монетарной политики и перейдёт на «зелёную экономику», объяснил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Катасонов. Парламентарий также призвал подчинить позицию ЦБ РФ росту экономики, а не «мифическому сдерживанию инфляции». Таким образом он прокомментировал выступление главы Счётной палаты Алексея Кудрина, заявившего о необходимости изменить в РФ экономическую модель в течение 10-15 лет, чтобы отойти от нефтегазовых доходов как основного источника наполнения бюджета.

Спикер добавил, что последние 20 лет в этом направлении «делается очень мало, а снижение показателей в прошлом и позапрошлом годах» — следствие получения рядом отраслей дополнительной прибыли за счёт конъюнктуры на международных рынках в металлургии и в сфере производства удобрений, где цены «сильно выросли».

Если мы будем работать так же, как последние 10 лет то, я думаю, 10-15 лет нам не хватит. Никакого срока не хватит, пока не перейдут к зелёной экономике, не поменяют уклад, концепцию экономики, не уйдут от монетарной политики и не изменят позицию и подчинение ЦБ РФ. В этом случае, я думаю, в течение пяти лет можем перестроиться и уйти от зависимости [от нефтедолларов]. В частности, мы можем продавать не газ, а водород, ячейки (накопители энергии. — NEWS.ru). К этому идёт весь мир, — подчеркнул депутат.

Ещё одним условием Катасонов назвал доступные кредиты для бизнеса, так как нынешние ставки в 12-13% неподъёмны для предпринимателей и целых отраслей.

Не все отрасли такую прибыль генерят. С такой ставкой никакого развития быть не может. Речь идёт не про отрасли, а про условия. Основное условие — доступные кредиты, больше ничего не нужно. Остальные отрасли подойдут — туризм, продовольствие, машиностроение. У нас очень много ещё продовольствия, которое мы вынуждены покупать за рубежом. Надо просто дать возможность оставшимся людям, у кого предпринимательский талант, получить средства, — резюмировал парламентарий.

Долю нефтегазовых доходов в бюджете России он оценил примерно в 50%.

Неутешительный прогноз представило и Министерство финансов России. В случае если декарбонизация в мире приобретёт законодательный статус, цены на нефть могут упасть в катастрофических масштабах. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год, а также плановый период 2023–2024 годов. В то же время пока цена на нефть на мировых рынках продолжает расти. Накануне цены подскочили на 1,7–1,8% на новостях о решении комитета ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи.