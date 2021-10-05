Кудрин отмерил России 10–15 лет для ухода от нефтегазовых доходов

Председатель Счётной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Россия должна за 10–15 лет изменить экономическую модель. По его мнению, стране необходимо отойти от нефтегазовых доходов как основного источника наполнения бюджета. Его слова передаёт РИА Новости.

Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10–15 если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы, — рассказал экономист.

Он отметил , что по прогнозам, которые, правда ещё нужно проверять, использование углеводородных источников в мире снизится к 2050 году вдвое, что станет вызовом для России. По словам Кудрина, в правительстве это понимают. Сейчас доходы от нефтегазового сектора покрывают треть федерального бюджета.

Неутешительный прогноз представило и Министерство финансов России. В случае если декарбонизация в мире приобретёт законодательный статус, цены на нефть могут упасть в катастрофических масштабах. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год, а также плановый период 2023–2024 годов.

В то же время пока цена на нефть на мировых рынках продолжает расти. Накануне цены подскочили на 1,7–1,8% на новостях о решении комитета ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи.