Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире

В случае, если декарбонизация в странах мира приобретёт законодательный статус, цены на нефть могут упасть в катастрофических масштабах. Такой прогноз сделало Министерство финансов РФ. Он содержится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год, а также плановый период 2023–2024 годов.

Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически, — отмечают авторы документа.

По некоторым оценкам, спрос на нефть может упасть к 2050 году в 4–5 раз от уровня 2019 года.

Также приводится мнение Международного энергетического агентства о том, что стоимость барреля нефти может составить около $35 уже в 2030 году, а к 2050 медленно снизится до $25.

В то же время крупные международные инвестфонды начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. Таким образом они отказываются финансировать ряд проектов по добыче ископаемых и планируют сокращать инвестиции в эту отрасль в принципе.

В Минфине полагают, что подобная тенденция приведёт к сокращению новых проектов в геологоразведке и может стать причиной локального дефицита нефти в мире, что чревато повышенной волатильностью цен на чёрное золото.

Аналитик спрогнозировал изменение цен на бензин в России. Предполагается, что к концу года стоимость литра топлива увеличится на 30–40 копеек. При этом дефицит нефти России не угрожает. Если он будет близок, правительство сможет его избежать с помощью пошлин и квот на экспорт.