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В Госдепе пообещали отслеживать участников «Северного потока — 2»

01:00, 23 февраля 2021
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут и дальше следить за организациями, деятельность которых связана с «Северным потоком — 2».

Мы продолжим изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности, — цитирует Прайса РИА Новости.

Он добавил, что конгресс получил список из 15 организаций, которые теперь не подпадают под санкции США, поскольку «добросовестно» отказались от участия в проекте. Последними же под ограничения попали российская баржа «Фортуна» и её владелец «КВТ-РУС». Они 22 февраля включены уже во второй подряд список санкций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден должен лично «положить конец» строительству газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением совместно выступили главы МИД Польши и Украины — Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба соответственно.

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