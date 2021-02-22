В Госдепе пообещали отслеживать участников «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/f600a7f0-7559-11eb-af16-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут и дальше следить за организациями, деятельность которых связана с «Северным потоком — 2».

Мы продолжим изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности, — цитирует Прайса РИА Новости.

Он добавил, что конгресс получил список из 15 организаций, которые теперь не подпадают под санкции США, поскольку «добросовестно» отказались от участия в проекте. Последними же под ограничения попали российская баржа «Фортуна» и её владелец «КВТ-РУС». Они 22 февраля включены уже во второй подряд список санкций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден должен лично «положить конец» строительству газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением совместно выступили главы МИД Польши и Украины — Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба соответственно.